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Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı

Sosyal medya son günlerde Zebani Efe lakaplı Efe Beycan ile Fatma Soydaş'ın birlikteliğini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden ikili açıklamalarıyla büyük ses getirmişti. Efe Beycan şimdi de sevgilisi için yaptırdığı dövme ile dikkat çekti.

Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı
Öznur Yaslı İkier

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş son günlerde özel hayatıyla gündeme geldi.

Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurdu. Aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı 1

Geçmişte kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıtan, daha sonra ise Umre'ye gidip tövbe ederek Müslüman olduğunu açıklayan Efe Beycan ile Fatma Soydaş'ın aşkı birçok yorum aldı.

Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı 2

Beycan şimdi de sevgilisine yaptığı jestle dikkat çekti. Baycan sevgilisi Fatma Soydaş'ın adını ve soyadını göğsüne dövme yaptırdı.

Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı 3

Dövme anları sosyal medyada hızla yayılırken, Fatma Soydaş'ın bu sürprize verdiği tepki de gündem oldu.

Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı 4

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Soydaş
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