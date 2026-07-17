Aşkları büyük ses getirmişti! Zebani Efe sevgilisi Fatma Soydaş için bakın ne yaptı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş son günlerde özel hayatıyla gündeme geldi.

Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurdu. Aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçmişte kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıtan, daha sonra ise Umre'ye gidip tövbe ederek Müslüman olduğunu açıklayan Efe Beycan ile Fatma Soydaş'ın aşkı birçok yorum aldı.

Beycan şimdi de sevgilisine yaptığı jestle dikkat çekti. Baycan sevgilisi Fatma Soydaş'ın adını ve soyadını göğsüne dövme yaptırdı.

Dövme anları sosyal medyada hızla yayılırken, Fatma Soydaş'ın bu sürprize verdiği tepki de gündem oldu.