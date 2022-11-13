Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi! Aslı Enver'in gelinliğine yorum yağdı

Murat Boz ile uzun süren ilişkisinden sonra pek çok isimle anılan oyuncu Aslı Enver sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi.

Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, "Evet!" notunu düştü.

AKLA DEMET ÖZDEMİR GELDİ

Aslı Enver'in gelinliği de sosyal medyada gündeme geldi. Demet Özdemir'in 3 gelinlikli düğününe gönderme yapan takipçiler "Hem gösterişten uzak hem güzel", "Hem sade hem şık", "Melek gibi"," Bu senenin en güzel gelinliği" yorumları yaptı.





