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Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi! Aslı Enver'in gelinliğine yorum yağdı

13.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Berkin Gökbudak’la sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikahı aile arasında küçük bir organizasyonla gerçekleşti. Aslı Enver'in gelinliği sosyal medyada beğeni topladı. Akla ise Demet Özdemir'in gelinlikleri geldi.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi! Aslı Enver'in gelinliğine yorum yağdı

Murat Boz ile uzun süren ilişkisinden sonra pek çok isimle anılan oyuncu Aslı Enver sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi.

Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, "Evet!" notunu düştü.

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AKLA DEMET ÖZDEMİR GELDİ

Aslı Enver'in gelinliği de sosyal medyada gündeme geldi. Demet Özdemir'in 3 gelinlikli düğününe gönderme yapan takipçiler "Hem gösterişten uzak hem güzel", "Hem sade hem şık", "Melek gibi"," Bu senenin en güzel gelinliği" yorumları yaptı.

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Aslı Enver

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