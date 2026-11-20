Ünlü isimler, zaman zaman günlük yaşamın akışına dahil olarak toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Kimi otobüste kimi ise metroda objektiflere yansıyor.

Son olarak Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında görüntülendi.

Annesiyle birlikte metro yolculuğu yapan Derin Talu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Talu, yayınladığı fotoğrafa ise "Londra olsa beğenirsiniz" notunu düşerek dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Derin Talu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ünlü isimlere sosyal medyada; 'Çok güzelsiniz', 'İstanbul'da en rahat yolculuk biçimi', 'İstanbul daha güzel Londra’dan' gibi yorumlar yapıldı.