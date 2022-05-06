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Aslı Enver'in Önder Öztarhan'dan ayrılık gerekçesi belli oldu!

06.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Önder Öztarhan'dan sessiz sedasız ayrıldı. Sürpriz ayrılık sonrası Aslı Enver'den ilk açıklama geldi.

Aslı Enver'in Önder Öztarhan'dan ayrılık gerekçesi belli oldu!

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.

Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber geldi.

TEK KALEMDE SİLDİ

Aslı Enver, sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Enver'in bu hamlesi, "Aşk bitti" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı.

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"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR" DEMİŞTİ...

Enver yaptığı açıklamada "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sürpriz ayrılık sonrası ilk açıklama Aslı Enver'den geldi.

"BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK"

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı. Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.

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Aslı Enver
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