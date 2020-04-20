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Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 08:42 | Son Güncelleme

Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver’in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncu, 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunceri’ye aşık oldu. Bu aşkın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti.

Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa oldu

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Corona virüsü salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

Aslı Enver'in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuştu. İki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı almıştı.

KEREM TUNÇERİ’NİN AŞKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar’la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol… Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.

Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarıkAslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarık

KEREM’LE YAPTIKLARI YAZIŞMALARI İFŞA ETTİLER

Bu arada aşkın duyulmasının ardından yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı.

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Güney’in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor. Beren Güney, Photoshop iddialarına ise yalanladı.

KIZLAR MESAJLARI YAYINLADI

Güney’in paylaşımının hemen ardından 2 kız daha Kerem Tunçeri ile olan yazışmalarını sosyal medya üzerinden ifşa etti.

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kerem tunçeri, Aslı Enver, ifşa,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sporcusu Yöneticisi Profu ne biçim, biz hangi ara bu hale geldik hangi araaaa!
Bir Murat Boz'a bak birde Tunçeri 'ye bu kadar mı düşülür? ????
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