SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamı 147. bölümle ekrana gelecek.

Eski isimlerin bir bir kadroya dahil olmaya başladığı ve senaristlerin değiştiği dizi haftalardır seyircisinden tam not alıyordu. Reytinglerde de başarılı bir tablo izleyen fenomen dizi bu hafta yine heyecan dolu sahneleriyle gündem olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına Çimen'in hamilelik haberi ve Kıvılcım ile Ömer'in öpüşme sahnesi damga vuracak.

"Etrafında hiç kimse olmasa da ben varım..." #KızılcıkŞerbeti'nin yeni fragmanı yayında! @ShowTV @GoldYapim https://t.co/L8Ij9hiGBc — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) November 17, 2026

YORUM YAĞDI

Dizi takipçileri sosyal medyada bu defa sitem etti. Kızılcık Şerbeti için; 'Hep aynı senaryo', 'Biz bunu daha önce izlemiştik', 'Ömer'le Kıvılcım sürekli ayrılıp barışıyor', 'Hoşgeldin ilk sezon', 'Sarıp sarıp başa dönüyor' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çimen, Salkım’a babaanne olacağını açıklarken; Kıvılcım ve Salkım, Çimen ile Emir’in yeniden evlenmesine tepki gösteriyor. Abdullah’ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışının ardından Başak’ın bavulunu toplaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

Lider’le iş birliği yapan Asil için Nursema endişelenirken; Çimen’e söz geçirememenin üzüntüsünü yaşayan Kıvılcım’ı Ömer teselli ediyor. İkilinin yakınlaştığı anlar yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.