Leonardo DiCaprio 52. yaş günü partisiyle konuşuluyor. Cumartesi gecesi özel bir evde gerçekleştirilen partiye Hollywood'un ünlü isimleri akın etti. Dünyaca ünlü oyuncunun doğum günü partisinde çok sayıda ünlü olsa da en çok dikkat çeken detay çok sayıda genç kadını taşıyan beyaz bir otobüs oldu.



Kadınlar; Al Pacino, Tobey Maguire, Adrien Brody, Jonah Hill ve Casey Affleck gibi oyuncularla birlikte partiye girerken görüntülendi. Page Six'in haberine göre geceye Orlando Bloom, 50 Cent, Cara Delevingne ve Justin Trudeau da katıldı.

GECEYİ TEK KELİMEYLE ANLATTI

50 Cent, Hollywood yıldızlarının katıldığı Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü partisinin perde arkasına dair açıklama da yaptı.



Ünlü rapçi, çok sayıda yıldızın yanı sıra otobüsle partiye getirilen genç ve gösterişli kadınların da dikkat çektiği geceyi "çılgınca" sözleriyle anlattı.



50 Cent, partiden görüntülerin yer aldığı bir fotoğraf kolajını Instagram hesabından paylaşarak "Partiye davet edilmedin, kahretsin. Bu ne anlama geliyor? Leo'nun partisi çılgıncaydı!" ifadelerine yer verdi.

SEVGİLİLERİNİN YAŞLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Leonardo DiCaprio, geçmişte kendisinden 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı yönündeki iddialar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun 2023 yılından bu yana 28 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte olduğu konuşuluyor.