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Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla nefes kesti! İmaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı...

10.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler dizisi Kavak Yelleri'nde Mine karakterini canlandıran güzel oyuncu Aslı Enver, adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Yılların geçmesiyle birlikte güzelliğine güzellik katan oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Mini şortlu tatil pozlarıyla dikkat çeken ve saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştirdiği gözlenen Aslı Enver'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla nefes kesti! İmaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle milyonlar tarafından tanınan Aslı Enver, daha sonrasında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen isimler arasındaydı. Sık sık özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla herkesi mest etmeye devam ediyor.

MİNİ ŞORTLU TATİL POZLARI BÜYÜLEDİ

Son olarak çıktığı Bodrum tatilinden pozlarını takipçilerine sunan Aslı Enver, güzelliğiyle herkesi adeta mest etti.

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Instagram hesabında 6.3 milyon takipçisi bulunan Enver, mini şortlu pozlarıyla resmen nefes kesti.

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Vücudunun güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Takipçilerinden bazıları Aslı Enver'in mini şortlu pozlar verdiği paylaşımdaki saç rengini gözlerden kaçırmadı. Saçlarının rengini açtıran güzel oyuncu, son haliyle tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Instagram
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