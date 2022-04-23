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Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

23.04.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver, 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz ay Öztarhan'ın ailesiyle tanışan ünlü oyuncunun bu hamlesi, "ayrılık" dedikodularını alevlendirdi.

Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

Aslı Enver ve Önder Öztarhan, 5 ay önce çıktıkları tatilde ilk kez yan yana görülmüştü. Çiftin aşkı böylelikle Alaçatı'da belgelenmişti. Ancak geçtiğimiz ay Öztarhan'ın annesiyle tanışan Enver'in ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Aslı Enver, evlilik hazırlığı yaptığı Öztarhan'ı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar." şeklinde yorumlandı. Taraflardan henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIMIŞLARDI

Enver, 3 ay önce ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşımıştı. Aslı Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başlamıştı. Önder Öztarhan da yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti.

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Aslı Enver
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