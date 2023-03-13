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Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen boşandı! "23 yıllık evliliğimizi noktaladık"

13.03.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umrede yaptığı reklam paylaşımıyla gündeme gelen Aslı Şen özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 23 yıldır evli olan sosyetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen, tek celsede boşandı. Şen, evliliklerini yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle bitirdiklerini söyledi.

Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen boşandı! "23 yıllık evliliğimizi noktaladık"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aslı Şen evliliğiyle gündemde. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine üzücü haberi verdi.

İş insanı Metin Şen ile evli olan 45 yaşındaki ünlü isim, eşiyle boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, boşanma sebebinin yaşanan fikir ayrılığı olduğunu dile getirdi.

"FİKİR AYRILIĞI YAŞADIK"

Uzun bir açıklama yapan Şen şunları yazdı; "Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi, 13 Mart Pazartesi medeni bir şekilde noktaladık.

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Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımız ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz."

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