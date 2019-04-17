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Aslı Tandoğan, doğum anında yaşadıklarını anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Aslı Tandoğan 32 haftalık doğan bebeğiyle ilgili doğum anında hissettiklerini canlı yayında anlattı.

Aslı Tandoğan, doğum anında yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Aslı Tandoğan, yakın dostu Özge Özder ile Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bebeğim 32 haftalık doğdu. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Öyle benim herhangi bir rahatsızlığım yoktu, bu yönde bir belirti de yoktu. 2 gün önce hatta doktora gitmiştik. Sonra öyle bir anda uyurken suyum geldi ve hemen hastaneye koştuk.

'TARİFİ YOK'

Farklı komplikasyonlar olabilirdi çünkü ciğerleri açılmamış oluyor daha o tarihte. İğne yapıldı fakat ikinci bir iğne beklenilmeden, hayatı risk yüzünden, acil bir şekilde doğuma girdim. Eşimle el ele tutuştuk ve ağlayarak mı doğacak yoksa ağlamadan mı diye merak etmeye başladık. Çünkü ağlamadan doğarsa ciğerleri açılmamış demek oluyor. Fakat ağlayarak doğdu. İkimiz de inanılmaz ağladık bu mutluluğun tarifi yok tabii ki."

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