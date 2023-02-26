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Aslı Tandoğan Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını paylaştı, gözyaşları sel oldu! "Nikah şahidi bile oldum"

25.02.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aslı Tandoğan, 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında uzun bir süredir Kahramanmaraş'ta, sahada yardımlarına devam ediyor. UCİM aracılığıyla bölgeye giden oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabında yayınladı. Herkesi duygulandıran paylaşımda Tandoğan, çadırda kalan bir çiftin nikah şahidi olduğunu yazdı.

Aslı Tandoğan Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını paylaştı, gözyaşları sel oldu! "Nikah şahidi bile oldum"

Aslı Tandoğan, Kahramanmaraş'ta çadırda kalan depremzedeler için yardımda bulunmaya devam ediyor. Bölgede yaşadıklarını paylaşan oyuncuya kullanıcılardan teşekkür yorumları yağdı. UCİM koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.

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Kahramanmaraş'ta depremzede bir çift Ayşe ve Nevzat’ın nikah şahitliğini yaptığı anları paylaşan oyuncu duygu dolu anlar yaşadı, yaşattı.

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Tandoğan paylaşımına:

"O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.
@ucimorgtr vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum"
notunu düştü.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ASLI TANDOĞAN İLE BİRLİKTE

Aslı Tandoğan, yaptığı paylaşımda erzak ve battaniye gibi ihtiyaçları depremzedelere götürürken görüldü. Oyuncuya, Seksenler dizisinde rol alan Ayşe Tolga ve Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Janset Paçal gibi isimler de eşlik etti.

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Aslı Tandoğan, on fotoğraf şeklinde yaptığı paylaşımına kendisiyle birlikte bölgede olan Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bora Akkaş ile çektirdiği bir kareyi de ekledi.

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