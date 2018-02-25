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Aslıhan Doğan ve Arda Turan’ın düğünü nerede?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 10:15 | Son Güncelleme

Arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum günü partisinde Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu

Aslıhan Doğan ve Arda Turan’ın düğünü nerede?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde evlilik teklif ettiği Aslıhan Doğan ile yaza evleneceklerini açıklamıştı.

Yakın çevresi ünlü futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı’nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.

Aslıhan Doğan’ın hamile olduğu dedikodularına daha önce “Örf ve adetlerimiz var, ayıp etmesinler” diyerek tepki gösteren Turan, düğünün ay sonunda olacağı iddiası sorulunca şöyle demişti: “Düğünümüz yakın zamanda olacak. Artık gereksiz söylemler ve asılsız haberlerin yapılmamasını istiyoruz.”

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arda turan Aslıhan Doğan

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