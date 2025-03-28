Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye fotoğraflı şantaj davasında karar çıktı! Cezası belli oldu

Her açıklaması, her adımı olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de şantaj davasıyla gündemde.

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

Bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yaydı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

KARAR VERİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcılık sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

ASİSTANI İFADE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tilki ailesinin asistanı ifade vermişti. Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu söyleyerek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

Attığı mesajlarda kişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" demişti.