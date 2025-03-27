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Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Koray Avcı’nın yeni hayatı herkesi şaşırttı

Aşk Sana Benzer, Sen, Gittin Gideli, Hoşgeldin gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı şimdi de yeni hayatıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşti.

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Koray Avcı’nın yeni hayatı herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimler şehir hayatının karmaşasından sıkılıp kendilerine yeni yerler arıyorlar. Bu isimlerden biri de dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı oldu.

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Koray Avcı, şehir hayatını bırakıp soluğu doğada aldı ve huzuru masmavi denizlerde buldu. Ünlü isim radikal bir karar aldı ve hayatını baba yadigârı mütevazı bir teknede sürdürmeye karar verdi.

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'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı 'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' dedi.

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Yaz aylarını teknesinde geçiren Koray Avcı karaya sadece ihtiyaçları için çıkıyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü teknesinde geçiriyor.

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'ORASI BENİM EVİM'

Ünlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada; 'Denizde yaşıyorum. Orası benim evim artık. Tekne ile uğraşıyorum. Yalnız kalmak istedim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum.' demişti.

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Koray Avcı
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