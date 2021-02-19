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Aslıhan Güner: Tedavim iyiye sonuç veriyor

19.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Aslıhan Güner: Tedavim iyiye sonuç veriyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimlerine rahatsızlığına rağmen devam eden Aslıhan Güner sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Aslıhan Güner sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Rol aldığı “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinin çekimlerine ara vermeyen ünlü oyuncu, “Çok şükür iyiyim. İki haftadır yaşamış olduğum rahatsızlıklarla ilgili tedavim iyiye sonuç veriyor. Bu süreçte hem yönetmenim, hem yapım ekibimiz, hem de ekip arkadaşlarımın desteğiyle iyileşme sürecim iyiye gidiyor. Güzel dualarınız için teşekkür ediyorum. İşimin başındayım, çok teşekkürler, sevgiler” dedi.

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