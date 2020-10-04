MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Gürbüz çirkin mesajı ifşa etti! 'Azmanın maharet...'

Aslıhan Gürbüz çirkin mesajı ifşa etti! 'Azmanın maharet...'

04.10.2020 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aslıhan Gürbüz çirkin mesajı ifşa etti! 'Azmanın maharet...'

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri ile yıldızı parlayan Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını ifşa etti. Gürbüz çirkin mesajın ardından gelen diğer mesajı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekranların sevilen yüzü Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir erkek takipçisinin mesajlarını ifşa etti.

''BİZ SUSMAYACAĞIZ SİZ ADAM OLACAKSINIZ''

aslihangurbuz-yeni-1

Aslıhan Gürbüz, ‘’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız’’ dedi. İfşalandığını gördüğünde ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil’’ yazdı.

aslihangurbuz-7

Oyuncu, ‘‘Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ sözleriyle mesajını bitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
11 bin TL değerindeki botları olay oldu11 bin TL değerindeki botları olay oldu
Babil son bölümde ne oldu?Babil son bölümde ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı

İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı

Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı

Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı

Gecelikli pozlarına beğeni yağdı

Gecelikli pozlarına beğeni yağdı

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı

Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dayanamadı! 'Bıktım sizden izlemeyeceğim'

Dayanamadı! 'Bıktım sizden izlemeyeceğim'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Diğer Haberler

Bay Yanlış dizisinin Cansu’su Fatma Toptaş’a sevgilisi Gürkan Şef evlenme teklifi etti!

Dizisi final yapınca evlenmeye karar verdi!

Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk’un pozu sosyal medyayı salladı!

Sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e romantik jest!

Ünlü oyuncudan eşine romantik mesaj!

Seren Serengil mayolu pozuyla yazı bitirdi! Mayolu pozu olay oldu!

Mayolu pozuyla yaza veda etti!

Yasemin Özilhan'ın 11 bin TL değerindeki botları olay oldu

11 bin TL değerindeki botları olay oldu

Survivor Yasin'den boşanma itirafı! Nisa ve Barış fanlarına olay sözler

Boşanma itirafı ve Nisa ve Barış fanlarına sözleri olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.