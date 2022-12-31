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Aslıhan Malbora kimdir, sevgilisi var mı? Aslıhan Malbora Aytaç Şaşmaz düeti O Ses Türkiye sahnesini yıktı geçti

31.12.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslıhan Malbora bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları arasında yer alıyor. Darmaduman dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile muhteşem bir düet sergileyen Aslıhan Malbora hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Aslıhan Malbora kimdir, sevgilisi var mı? Aslıhan Malbora Aytaç Şaşmaz düeti O Ses Türkiye sahnesini yıktı geçti

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümününe Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz düeti damga vurdu. Peki, Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşındadır? Aslıhan Malbora sevgilisi var mı, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

ASLIHAN MALBORA AYTAÇ ŞAŞMAZ DÜETİ O SES TÜRKİYE SAHNESİNİ YIKTI GEÇTİ

Aslıhan Malbora 2

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam izleyenlerine keyif dolu bir gece yaşatacak. Aslıhan Malbora, Darmaduman dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile 'Ben Böyleyim' şarkısını seslendirecek. Bu düet O Ses Türkiye sahnesini yıkıp geçecek.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR, SEVGİLİSİ VAR MI?

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra Sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi fil minde Zeynep karakterini canlandırdı

Aslıhan Malbora son olarak Fox Tv'de yayınlanan Darmaduman dizisinde rol aldı.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Aslıhan Malbora, üniversite yıllarında tanıştığı Metin Temel ile aşk yaşıyor. 9 yıldır birlikte olan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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