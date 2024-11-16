Aslıhan Turan'dan şaşırtan itiraf! Arda Turan'ın o şehre gitmesini istemiyor! 'Bizim eşlerimiz yapınca...'

2018 yılında nikah masasına oturan Aslohan ve Arda Turan çifti, ilk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. 2020'de ise Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşamıştı.

Efsane eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in YouTube programı Yenge FC kanalına konuk olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evinin kapılarını açtı ve samimi açıklamalarda bulundu.

GİTMESİNİ İSTEMEDİĞİ O ŞEHRİ AÇIKLADI!

Zeynep Sever, programın ‘Yengen Vizesi’ bölümünde Turan'a “Eşini tatil için tek başına Dubai, Taylan, Küba, Moskova, Bodrum, Kıbrıs, Paris, Kartalkaya’dan hangisine göndermezsin?” sorusunu sorunca Turan, eşi Arda Turan'ın gitmesini istemediği şehri açıkladı.

“En az Bodrum’u tercih ederim. Çünkü herkes geziyor, eğleniyor ama bizim eşlerimiz yaptığı zaman olay oluyor. Başka bir yere çekilebiliyor. Türkiye’de böyle bir durum var. Türkiye’de onların özgürlük alanı çok kısıtlı. Yurt dışında böyle bir şey yok. Ama Moskova’da da bir dururdum. Bu arada insan aldatmak isterse her yerde yapabilir. Bu niyetle ilgili bir şey. Aslında Arda’nın bir şehir kısıtlaması olmaması gerekiyor.” diyerek yanıtladı.