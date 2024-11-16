MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Turan'dan şaşırtan itiraf! Arda Turan'ın o şehre gitmesini istemiyor! 'Bizim eşlerimiz yapınca...'

Aslıhan Turan'dan şaşırtan itiraf! Arda Turan'ın o şehre gitmesini istemiyor! 'Bizim eşlerimiz yapınca...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in YouTube programı Yenge FC kanalına konuk olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan eşinin gitmesini istemediği şehri açıkladı.

Aslıhan Turan'dan şaşırtan itiraf! Arda Turan'ın o şehre gitmesini istemiyor! 'Bizim eşlerimiz yapınca...'

2018 yılında nikah masasına oturan Aslohan ve Arda Turan çifti, ilk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. 2020'de ise Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşamıştı.

Ekran görüntüsü 2024-11-16 144511

Efsane eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in YouTube programı Yenge FC kanalına konuk olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evinin kapılarını açtı ve samimi açıklamalarda bulundu.

633170ce7152d81628b388dc

GİTMESİNİ İSTEMEDİĞİ O ŞEHRİ AÇIKLADI!

Zeynep Sever, programın ‘Yengen Vizesi’ bölümünde Turan'a “Eşini tatil için tek başına Dubai, Taylan, Küba, Moskova, Bodrum, Kıbrıs, Paris, Kartalkaya’dan hangisine göndermezsin?” sorusunu sorunca Turan, eşi Arda Turan'ın gitmesini istemediği şehri açıkladı.

Ekran görüntüsü 2024-11-16 145820

“En az Bodrum’u tercih ederim. Çünkü herkes geziyor, eğleniyor ama bizim eşlerimiz yaptığı zaman olay oluyor. Başka bir yere çekilebiliyor. Türkiye’de böyle bir durum var. Türkiye’de onların özgürlük alanı çok kısıtlı. Yurt dışında böyle bir şey yok. Ama Moskova’da da bir dururdum. Bu arada insan aldatmak isterse her yerde yapabilir. Bu niyetle ilgili bir şey. Aslında Arda’nın bir şehir kısıtlaması olmaması gerekiyor.” diyerek yanıtladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
En Çok Okunan Haberler
'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.