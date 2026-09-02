Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin ilk tanıtımı büyük heyecan yarattı.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Budapeşte’de yaptığı çekimlerden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Uzak Şehir'in Budapeşte sokaklarındaki özel karelerine yorum yağdı.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın eğlenceli karelerine; 'En iyi dizi çifti', 'Özledik', 'Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.
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