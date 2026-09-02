MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Fenomen dizinin çekimleri Budapeşte'de başladı. 3 gün süren çekimlerin ardından oyuncular Mardin'e döndü. Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin ilk tanıtımı büyük heyecan yarattı.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı 1

  1. sezonu 14 Eylül’de başlayacak olan dizinin çekimleri bu defa Mardin'de değil Budapeşte'de başladı. 3 gün süren çekimlerin ardından oyuncular Mardin'e döndü.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı 2

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Budapeşte’de yaptığı çekimlerden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı 3

Uzak Şehir'in Budapeşte sokaklarındaki özel karelerine yorum yağdı.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı 4

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın eğlenceli karelerine; 'En iyi dizi çifti', 'Özledik', 'Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir için geri sayım başladı! Budapeşte sahnelerinden özel kareler yayınlandı 5

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı başladı! Zirveyi kaptı İddialı başladı! Zirveyi kaptı
Şehri terk edip oraya yerleşti! Ticarete atıldı Şehri terk edip oraya yerleşti! Ticarete atıldı

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.