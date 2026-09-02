1 Eylül 2026 salı reyting sonuçları! Tuzlu Kahve reyting sıralaması nasıl?

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi ilk bölümüyle ekran macerasına merhaba dedi. Kadrosu şampiyonlar ligi gibi olan Tuzlu Kahve'nin reyting sonuçları da merak edildi.

Tuzlu Kahve ilk bölümüyle zirvede başlangıç yaptı. Sonuçlar hiç de fena gelmedi. İşte dünün ABC, AB ve Total sıralama tabloları;

ABC REYTİNG SIRALAMASI

1 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI

1 Tuzlu Kahve Star TV

2 MasterChef Türkiye TV8

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Türkiye-Azerbaycan CEV Trendyol Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Karşılaşması TRT 1

5 Tuzlu Kahve (Tekrar) Star TV

6 Var Mısın Yok Musun ATV

7 NOW Ana Haber NOW

8 Esra Erol'da ATV

9 ATV Ana Haber ATV

10 Var Mısın Yok Musun Özeti ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI



1 Tuzlu Kahve Star TV

2 Türkiye-Azerbaycan CEV Trendyol Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Karşılaşması TRT 1

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Tuzlu Kahve (Tekrar) Star TV

5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

6 NOW Ana Haber NOW

7 Var Mısın Yok Musun ATV

8 Esra Erol'da ATV

9 ATV Gün Ortası ATV

10 Gelinim Mutfakta Kanal D

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



1 Tuzlu Kahve Star TV

2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Var Mısın Yok Musun ATV

5 Esra Erol'da ATV

6 Türkiye-Azerbaycan CEV Trendyol Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Karşılaşması TRT 1

7 Tuzlu Kahve (Tekrar) Star TV

8 ATV Ana Haber ATV

9 Var Mısın Yok Musun Özeti ATV

10 ATV Gün Ortası ATV