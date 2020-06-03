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Aslışah Alkoçlar: Ablam beni eve kabul etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da görüntülendi. Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği dile getirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, konuyla ilgili "Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar" açıklamasını yaptı.

Aslışah Alkoçlar: Ablam beni eve kabul etmiyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.

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Sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.

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Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği dile getirdi.

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"ABLAM BENİ EVE KABUL ETMİYOR"

Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Ormanda motosiklet sürüyorum diye sürekli test yaptıyorum ama 'Hayır, gelemezin eve' diyor. Çok özledim onları.

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"ÇOK İYİ GİDİYOR"

Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açan sosyetik güzel, ilişkisi hakkındaki sorulara ise, "Zaten birbirimizi tanıyorduk. Şu anlık çok iyi gidiyor" şeklinde yanıt verdi.


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