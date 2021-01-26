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Aslışah Alkoçlar'dan 'hamilelik' açıklaması

26.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Aslışah Alkoçlar'dan 'hamilelik' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Kaan Demirağ ile nişanlanan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu öne sürüldü. Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan 28 yaşındaki Alkoçlar, "İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok" dedi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 9 Ocak'ta evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan 28 yaşındaki sosyetik güzelin hamile olduğu iddia edildi.

"HAMİLELİK" AÇIKLAMASI

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen ikiliden Alkoçlar, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masa başı haberi... İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın" şeklinde konuştu.

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