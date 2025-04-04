Athena Gökhan sessizliğini bozdu: 'Kendimi çok apolitik hissediyorum'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yaşanan siyasi olaylarla ilgili konuştu. Muhabirlerin aracında yakaladığı Özoğuz kendini apolitik hissettiğini söyledi.

"ÖĞRENCİLER ÜLKENİN EN ÖNEMLİ TABAKASIDIR"

Siyasetin içinde çok değişik bir lig olduğunu söyleyen ve tutuklanan öğrencilerle ilgili de konuşan Gökhan Özoğuz şu ifadeleri kullandı;

"Hiçbir şey umrumda değil. Taraf olarak bakıldığında her tarafın o kadar açığı var ki. Bir tek halka inanırım. Siyasetin içinde çok değişik bir lig var. İstemeden istemediğimiz tarafların değirmenine su taşıyor olabiliriz. Çok çok farklı bir şey. Benim kimseye inancım kalmadı. Halktan başka gerçeklik yoktur. Halka baktığınızda bütün gerçekliği,zorlukları, mağduriyeti görüyorsunuz. Ama gençler öğrenciler bence ülkenin en önemli tabakasıdır. Onları destekleyip sarıp sarmalayıp büyütmemiz gerekiyor. Onun dışındaki hiçbir şey doğru gelmiyor."