Ünlü oyuncu Russel Brand’e cinsel saldırı davası!

Russell Brand, 1999-2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 4 tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyor. Ünlü oyuncunun yargılanacağı dava dünyanın gündemine oturdu.

İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daily Mail'in haberine göre; 50 yaşındaki komedyen hakkında Eylül 2023'te gazetelerde yer alan bir dizi iddia ortaya atılmasının ardından başlatılan soruşturmanın ardından soruşturma başlatıldı .

RUSSEL’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

1999 yılında Bournemouth’ta tecavüz

2001 yılında Londra Westminster’da cinsel istismar

2004 yılında Londra Westminster’da tecavüz ve cinsel istismar

2004 ve 2005 yılları arasında Londra Westminster’da cinsel istismar

DAVA 2 MAYIS'TA GÖRÜLECEK!

Brand'in 2 Mayıs'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunması istendi ancak kendisinin şu anda ABD'de olduğu düşünülüyor.