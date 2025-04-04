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Ünlü oyuncu Russel Brand’e cinsel saldırı davası!

Ünlü oyuncu ve komedyen Russel Brand, cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak. İki yeni cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olan Brand hakkında, önceki yıllardan da cinsel saldırı suçlaması olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Russel Brand’e cinsel saldırı davası!
Cansu Akalp

Russell Brand, 1999-2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 4 tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyor. Ünlü oyuncunun yargılanacağı dava dünyanın gündemine oturdu.

İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daily Mail'in haberine göre; 50 yaşındaki komedyen hakkında Eylül 2023'te gazetelerde yer alan bir dizi iddia ortaya atılmasının ardından başlatılan soruşturmanın ardından soruşturma başlatıldı .

RUSSEL’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

1999 yılında Bournemouth’ta tecavüz

2001 yılında Londra Westminster’da cinsel istismar

2004 yılında Londra Westminster’da tecavüz ve cinsel istismar

2004 ve 2005 yılları arasında Londra Westminster’da cinsel istismar

DAVA 2 MAYIS'TA GÖRÜLECEK!

Brand'in 2 Mayıs'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunması istendi ancak kendisinin şu anda ABD'de olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Komedyen Oyuncu
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