Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

Aslışah Alkoçlar magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim nisan ayından bu yana mutlu bir birliktelik yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul etmişti. Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah'ın 2021'in ilk aylarında nikah masasına oturacağı biliniyordu.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti nişanlanarak mutlu haberi sevenlerine duyurdu.

Aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çiftten yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar da sosyal medyadan "Canımın içi çok mutlu ol" notunu düşerek o mutlu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kalp ve nazar boncuğu emojisi koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aslışah Alkoçlar mavi nişan elbisesi ile bir periyi andırırken, Neslişah Alkoçlar siyah kıyafeti ile şıklığını yine konuşturdu.



Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi. Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi. Gülşah Alkoçlar'ın mutluluğu ise yüzüne yansımış.



