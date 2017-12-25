MAGAZİN

Aslışah Alkoçlar Viking kralına aşık oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 12:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Bali tatilini Viking dizisinin eski başrol oyuncusu Travis Fimmel için uzattığı iddia edildi.

Aslışah Alkoçlar Viking kralına aşık oldu!

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, tatil için Bali'ye gitmişti. Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle ünü dünyayı aşan yakışıklı aktör Travis Fimmel ile tanıştığı iddia ediliyor.

İddialar arasında Aslışah Alkoçlar ve Travis Fimmel birbirlerini yakından tanımak için Bali tatilini uzattıkları yönünde. Aslışah Alkoçlar magazin dünyasında bir çok isim ile anıldı.

Geçen yaz ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıştı. Daha sonra Kasım Garipoğlu ile çıkmaya başladı. Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı'yla da ilişki yaşamıştı.

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38 yaşındaki ünlü oyuncu Travis Fimmel, tüm dünyada izlenme rekoru kıran Vikings dizisinin başrol oyuncusu. Kral Ragner karakterine hayat veren ünlü ismin Türkiye dahil pek çok ülkede fanları var.

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Anahtar Kelimeler:
Aslışah Alkoçlar Travis Fimmel

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