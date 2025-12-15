Yüsra Geyik düğüne iddialı dekoltesiyle damga vurdu

Arka Sokaklar ile hafızalara kazınan ve şu sıralar Sahtekarlar dizisinde rol alan Yüsra Geyik, yakın arkadaşının düğününde sergilediği çarpıcı stiliyle gündemin zirvesine oturdu.

Oyuncunun nikah şahidi olduğu özel gecede tercih ettiği siyah elbise ve iddialı dekoltesi, magazin sayfalarında en çok konuşulan konu oldu.

Yüsra Geyik, yakın dostu avukat Volkan Alkılıç’ın düğününde nikah şahidi olarak yer aldı. Oyuncunun seçimi, zarafeti ve cesareti aynı anda yansıtan, vücut hatlarını öne çıkaran siyah, uzun bir elbise oldu.

Elbisenin en çok konuşulan kısmı ise derin göğüs dekoltesiydi. Geyik, bu cesur ve feminen tercihiyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri olmayı başardı.

Yüsra Geyik, sadece kıyafetiyle değil, düğün boyunca sergilediği neşeli tavırlarıyla da geceye damgasını vurdu.

Nikah sonrası arkadaşlarıyla birlikte oynadığı eğlenceli oyunlar ve danslarıyla düğünün coşkusunu artıran oyuncu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle hayranlarından tam not aldı.