Asma yaprağının mis kokusuyla sizi kendine çekecek bir lezzet: Tokat'tan bat yemeği tarifi

Bat yemeği, özellikle Tokat ve çevre illerde sıklıkla yapılıp tüketilen hem ekonomik hem yöresel bir yemek. Haşlanmış yeşil mercimek, limon, nar ekşisi, ince bulgur ve mis kokulu taze yeşilliklerin eşlik ettiği bu lezzet, sıcak yaz günlerinde soğuk yemek olarak tüketiliyor. Ekşisi, acısı ve ferahlığı ile damağınızda bırakacağı lezzeti unutamayacaksınız! Tekrar yapmak isteyeceğiniz bat yemeği tarifi sizler için hazırlandı. Herkes mutfağa...

BAT YEMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı kısırlık bulgur

1 orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

Yarım demet maydanoz

5-6 dal yeşil soğan

1 limon

2-3 çorba kaşığı nar ekşisi

Yeteri kadar tuz

Bir tutam haşlanmış asma yaprağı

Yarım demet taze reyhan

1 su bardağı ceviz

Sumak

Karabiber

Pul biber

Nane

2 bardak içme suyu

HAZIRLANIŞI