Asma yaprağının mis kokusuyla sizi kendine çekecek bir lezzet: Tokat'tan bat yemeği tarifi

Bat yemeği, özellikle Tokat ve çevre illerde sıklıkla yapılıp tüketilen hem ekonomik hem yöresel bir yemek. Haşlanmış yeşil mercimek, limon, nar ekşisi, ince bulgur ve mis kokulu taze yeşilliklerin eşlik ettiği bu lezzet, sıcak yaz günlerinde soğuk yemek olarak tüketiliyor. Ekşisi, acısı ve ferahlığı ile damağınızda bırakacağı lezzeti unutamayacaksınız! Tekrar yapmak isteyeceğiniz bat yemeği tarifi sizler için hazırlandı. Herkes mutfağa...
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
1 çay bardağı kısırlık bulgur
1 orta boy kuru soğan
1 çorba kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
Yarım demet maydanoz
5-6 dal yeşil soğan
1 limon
2-3 çorba kaşığı nar ekşisi
Yeteri kadar tuz
Bir tutam haşlanmış asma yaprağı
Yarım demet taze reyhan
1 su bardağı ceviz
Sumak
Karabiber
Pul biber
Nane
HAZIRLANIŞI
İlk olarak mercimekleri bol suda yıkayın.
Derin bir tencere içerisine yıkadığınız yeşil mercimekleri aktarın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Güzelce yumuşayana dek haşlamaya bırakın.
Piştiğinden emin olduğunuz yeşil mercimeklerin altını söndürün.
Sıcak mercimeklerin içerisine 1 çay bardağı kısırlık bulgur ekleyin ve tencerenin kapağını hemen kapatın.
Maydanoz, dereotu, reyhan ve yeşil soğanları sirkeli suda bekletin.
Sirkeli suda beklettiğiniz yeşillikleri soğuk suda yıkadıktan sonra incecik doğrayın.
Geniş bir karıştırma kabının içerisine domates salçasını, biber salçasını ve 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin.
Salça iyi bir şekilde çözülene dek karıştırın.
Salçalı sosun içerisine göz kararı nar ekşisini, 1 limonun suyunu ve baharatları ekleyin.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve salçalı suyun içerisine ilave edin.
Haşlanan yeşil mercimek ve bulgur karışımını derin bir cam kase içerisine aldıktan sonra üzerine salçalı sosu gezdirin.
1 su bardağı irice dövülen cevizleri serpiştirip biraz karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum