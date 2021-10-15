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Asmalı Konak kadınları buluştu! Paylaşıma beğeni yağdı

15.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asmalı Konak kadınları yıllar sonra buluştu. Goncagül Sunar buluşmadan fotoğrafları paylaşıp "Nasıl özlemişiz" dedi.

Asmalı Konak kadınları buluştu! Paylaşıma beğeni yağdı

2002-2003 yılları arasında Atv'de yayımlanan duygusal ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Asmalı Konak bir döneme damga vuran diziler arasında.

Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Selda Alkor, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı diziye Çağan Irmak yönetmenlik yaparken Meral Okay da senaryoyu kaleme almıştı.

Asmalı Konak'ın bazı kadın oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Goncagül Sunar buluşmadan kareleri paylaştı. İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız ve Aysun Metiner'in buluşmasına beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Sunar paylaşıma "Asmalı Konak kadınları 2021. 2002'den beri tazelenen biz. Retrodayız! Bir araya geldik! Nasıl özlemişiz! Yılların #asmalıkonak dostluğu. Çok seviyorum çok. Dedim ki kendi kendime Asmalı Konak zamanı sosyal medya olsaydı ne olurdu kim bilir? siz gelirken biz dönüyorduk gençler" notunu düştü.

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Dizide Aysun Metiner - Lale, Goncagül Sunar - Hayriye, Eylem Yıldız - Zeynep Karadağ, İpek Tuzcupğlu - Dicle rolündeydi.

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Anahtar Kelimeler:
ipek tuzcuoğlu Goncagül Sunar
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