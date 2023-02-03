ASMR videolarıyla aldı başını gitti! O ismin de berberliğini yapmış!

Münür Önkan şu sıralar asmr paylaşımlarıyla oldukça gündemde. Önkan, sosyal medyayı oldukça etkin kullanıyor. Başta normal bir mahalle berberi iken şu anda paylaşımlarına dünyanın dört bir yanından yorumlar yağıyor. TikTok, Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlar yapan Önkan, ünlü bir siyasetçinin de berberi çıktı. Son dönemin popüler ismi Münür Önkan'ın asmr videolarını sizler için hazırladık...

ASMR VİDEOLARIYLA ÜNÜ YURTDIŞINA TAŞTI

Türkiye'de asmr videoları çekenler oldukça fazlalaştı. İzleyiciyi çekme yöntemi olarak kullanılan asmr, her platformda sıkça kullanılıyor. Münür Önkan, asmr videolarıyla gündemde. Önkan, Ankara'da bir berber dükkanı işletiyor.

Paylaştığı videolarına dünyanın dört bir yanından yorumlar geliyor. Dünyada çok büük bir izleyici kitlesi olan asmr, hem bilinirliği arttırıyor hem de izleyicileri rahatlattığına inanılıyor.

HER YERDE KAMERA VE MİKROFON VAR

Münür Önkan çektiği videolarda çok fazla malzeme kullanıyor. Her yaptığı hareketi yakın çekim yaparak ses kaydı alıyor. Çıkan sesler izleyiciyi oldukça çekiyor. İnsanlar sırf bu sesler ve hizmet için Ankara'ya giderek Münür Önkan'dan randevu alıyor.

Asmr videoları çekmek için birçok ekipman kullanan Önkan, özellikle gençler arasında oldukça popüler.

DEVLET BAHÇELİ'NİN DE BERBERİYMİŞ

Münür Önkan'ın aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de berberi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında Bahçeli ile olan fotoğraflarını paylaşan Önkan, MHP kesiminden de oldukça yoğun ilgi görüyor.

YOUTUBE KANALI 'KAFALAR'A KONUK OLDU

Rahatlama etkili asmr videolarıyla Münür Önkan, genç kesimin radarına girmiş durumda. Saç tıraşının yanında masaj hizmeti de veren ünlü berber geçtiğimiz hafta Youtube'da 7,64 milyon abonesi bulunan KAFALAR kanalına konuk olmuş.

Ünlü ekibe klasik seansını uygulayan Önkan'la çekilen video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

