ASO Başkanı Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz'da milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını belirterek, "Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik." ifadelerini kulandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz 2016'da içeriden ve dışardan bazı hainlerin ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığının unutulmayacağına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir. Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz."

Özdebir, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını ve gazilere şükran duyduklarını belirterek, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

