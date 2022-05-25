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  4. ASO Başkanı Özdebir, cari açık için seferberlik çağrısında bulundu:

ASO Başkanı Özdebir, cari açık için seferberlik çağrısında bulundu:

25.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İthal edilen malların yerli üretimi için yatırım ve dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Gerekirse bu yatırımlara varlık fonu aracılığı ile devlet öncülük yapabilir" - "Yılın ilk çeyreğinde, özellikle sanayinin desteği ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen ihracat artışıyla önemli bir büyüme rakamı görebiliriz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, cari açığın önlenmesi için seferberlik ilan edilmesi önerisinde bulunarak "İthal ettiğimiz ürünlerin yatırımı için acil bir şekil de hamle yapmamız gerekiyor. Bu minvalde bütün yatırımları bir kenara bırakıp, gerekirse seferberlik ilan edip ithal edilen malların yerli üretim için yatırım ve dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Gerekirse bu yatırımlara varlık fonu aracılığı ile devlet öncülük yapabilir." dedi.

Özdebir, ASO'nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, ithal ikamesi üretimi yani Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdileri yerli olarak üretmek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin de tüm dünyada olduğu gibi korumacı tedbirleri artırıp yerli sanayiyi güçlendirecek, güç toplamasına destek olabilecek ve ithalatı sınırlayabilecek tedbirleri almasının önemine dikkati çeken Özdebir, "Yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zaruri hale gelmiştir. Türkiye ekonomisinin üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratması ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması gerekir." diye konuştu.

- "Seferberlikle başarabiliriz"

Özdebir, en büyük bileşeni dış ticaret açığı olan cari işlemler açığının, Türkiye'nin kronik bir problemi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak-Nisan 2022 döneminde ihracat yüzde 22 artarken, ithalat yüzde 40 artış göstermiştir. Türkiye'nin enerji ithalatı, küresel enerji fiyatlarındaki keskin artışla ilk 4 ayda yüzde 173 artışla 32,7 milyar dolara yükseldi. 2009-2021 ilk dört aylık enerji ithalatı ortalaması 13,9 milyar dolar iken bu yılın aynı döneminde 32,7 milyar dolara ulaşması cari açığın sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Ülke olarak artık altyapı yatırımlarının birçoğunu tamamladık, şimdi sıra geldi cari açık için seferberliğe. İthal ettiğimiz ürünlerin yatırımı için acil bir şekil de hamle yapmamız gerekiyor. Bu minvalde bütün yatırımları bir kenara bırakıp, gerekirse seferberlik ilan edip ithal edilen malların yerli üretimi için yatırım ve dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Gerekirse bu yatırımlara varlık fonu aracılığı ile devlet öncülük yapabilir. Hedef olarak seçilen, cari açık vermeden ihracata dayalı bir büyüme stratejisi, içinde bulunduğumuz konjonktürde zor gözükmektedir. Ancak belirttiğimiz seferberlikle bu işi başarabiliriz."

Nisan ayında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla artan enerji maliyetlerinin üretim ve ihracat üzerindeki olumsuz etkileriyle sanayi üretiminde bir ivme kaybı yaşanabileceğini belirten Özdebir, "Yılın ilk çeyreğinde, özellikle sanayinin desteği ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen ihracat artışıyla önemli bir büyüme rakamı görebiliriz." ifadesini kullandı.

İkinci çeyrekte ise savaşın da etkisiyle artan maliyetlerin, enflasyondaki belirsizlikle hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekebileceğini anlatan Özdebir, ilk çeyrekte büyümenin yüzde 5,5-6 seviyesinde gerçekleşme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

- "Ergimiş tuz reaktörleri üzerinde çalışıyoruz"

Özdebir, nükleer santrallerin dünyanın ihtiyaç duyduğu temiz ve sürdürülebilir enerji için önemine de değinerek şunları kaydetti:

"Oda'mızın birebir içinde yer aldığı ergimiş tuz reaktörleri (ETR) bu ihtiyaçların cevabı olacaktır. Çin tamamen devlete ait bir proje ile Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka ise devletin tam desteği ile özel sektör girişimine ait olan, yakıt olarak toryumu ve nükleer atıkları kullanan ticari ergimiş tuz reaktörü tasarımlarını açıkladı. Bu ülkelerde ilk ticari reaktörlerin inşaatının 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu noktada Türkiye'de devam eden çalışmaları, ASO olarak çok doğru bir zamanlama ile kamu kurumlarımızla beraber takip ediyor, sanayimiz için öncü bir yol çiziyoruz. Bildiğiniz üzere, Oda meclisimizden bu çalışmalara odaklanacak bir şirket yapısının oluşturulması için yetki almıştık. Danışmanlar ve konuda uzman akademisyenlerle son derece titizlikle şirket yapısı ve gereksinimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklar hemen hemen son aşamasına geldi ancak bu gibi kritik bir konuda elbette hatasız ilerlemek istiyoruz. O nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız var."

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