ASO Başkanı Özdebir, Siteler’de mobilyacılarla bir araya geldi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Siteler'de mobilyacılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Siteler’de Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı ve Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şadi Başar, Ankara Marangozlar Odası Başkanı Rıdvan Aktaş ve üreticilerle görüştü.

Siteler’in Türkiye için önemli bir mobilya üretim merkezi, mobilya sektörünün de yüksek katma değer üreten bir sektör olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Türkiye’nin ihracatının kilogram fiyatı 1 doların biraz üzerindeyken, mobilyanın 3 dolarlar, Ankara mobilyasının ise 5-5,5 dolarlar civarında. Bu hala Ankara’nın mobilyada çok ciddi bir potansiyelinin olduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Özdebir, Siteler’in Türkiye’ye mobilyayı öğreten bir yer olduğunu ancak rehavetle şampiyonluğu Kayseri ile İnegöl’e kaptırdığını savunarak, "Ben inanıyorum ki buradaki üreticilerimiz İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi’yle beraber daha verimli çalışabilecekleri bir yapıya kavuşacaktır. OSB daha rahat, daha düzenli çalışabileceğiniz bir yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taklacı da Siteler'in bazı sorunlarının olduğuna, bunların birlik ve beraberlik içinde çözülebileceğine işaret etti.

Başar ise döşemeci esnaf ve sanatkarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerle uyum sağlayarak geliştirilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek nesillere aktarılması konusunda Özdebir’den destek istedi.

Aktaş da Siteler’de kayıt dışı çalışan iş yerlerinin piyasa fiyatının altında satış yaptıklarını ve bunun diğer firmalara büyük zarar verdiğini kaydetti.

