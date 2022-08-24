YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ASO Model Fabrika 7. Öğren Dönüş Projesi'nde final sunumları yapıldı

ASO Model Fabrika 7. Öğren Dönüş Projesi'nde final sunumları yapıldı

24.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASO Model Fabrika 7. Öğren Dönüş Projesi'nde final sunumları yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin (Model Fabrika), Öğren Dönüş Projesi kapsamındaki 7'nci uygulamasının final sunumları gerçekleştirildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASO, ASO 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk "Model Fabrika"sının söz konusu projesine ilişkin sunumlar, ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) toplantı salonunda yapıldı.

Programa, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal, 30 kişilik bir uzman grubu ve TÜSSİDE iş birliğiyle yürütülen Model Fabrikalar Eğitmen Yetiştirme Programı'nda eğitim alan eğitmen adayları, sanayiciler, akademisyenler, katılımcı firmaların karar vericileri ve 1. OSB yöneticileri katıldı.

Özdebir, buradaki konuşmasında, model fabrikayla kar etmeyi değil, firmalara kar ettirmeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Model Fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Daha önce farklı sektör, ölçek ve yalın olgunluk seviyesinden Öğren ve Dönüş Programı'nın eğitimlerine katılan 51 sanayi işletmesi ve bir de kendi hizmet kurumumuz Ankara Sanayi Odası olmak üzere bu programdan yararlanarak verimliliklerini artırdı. Bu uygulamanın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız."

Türkiye'de ciddi bir verimlilik sorunu olduğuna işaret eden Özdebir, "Bir liralık yatırım yapmadan, bir kişi daha istihdam etmeden bir işletmede yüzde 150'leri aşan verim artışları gerçekleşiyor. Başka bir ifadeyle 100 üretirken aynı masraflarla 150 daha fazla ürün çıkarılabilmesi, aklın alabileceği bir şey değil. Bu firmalarımız da halihazırda ihracat yapan belli ölçekteki firmalarımız. Demek ki biz sanayi ürünleri üretiyoruz ama sanayi toplumu olabilmek için biraz daha gayret etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, gelecek dönemde yıkıcı rekabet koşullarının beklendiğine dikkati çekerek, verimliliğin gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından programa katılan firmalar sunum gerçekleştirdi. Daha sonra firmalara plaketleri takdim edildi.

ASO Model Fabrika, Sanayi 4.0 uygulama senaryolarını da eğitimlerine dahil edeceği, eylül ayında başlayacak 9. Öğren Dönüş Programı'ndan itibaren yalın üretim sistem yaklaşımı ile dijital dönüşüm arasındaki ilişkiyi yine deneyimsel olarak katılımcılarının hizmetine sunacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıbrıs gazilerinden KKTC'ye ziyaretKıbrıs gazilerinden KKTC'ye ziyaret
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandıBahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulunduKütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
Anahtar Kelimeler:
ankara sanayi odası

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
06:02
Öğle
12:56
İkindi
16:40
Akşam
19:41
Yatsı
21:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.