ASO Model Fabrika 7. Öğren Dönüş Projesi'nde final sunumları yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin (Model Fabrika), Öğren Dönüş Projesi kapsamındaki 7'nci uygulamasının final sunumları gerçekleştirildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASO, ASO 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk "Model Fabrika"sının söz konusu projesine ilişkin sunumlar, ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) toplantı salonunda yapıldı.

Programa, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal, 30 kişilik bir uzman grubu ve TÜSSİDE iş birliğiyle yürütülen Model Fabrikalar Eğitmen Yetiştirme Programı'nda eğitim alan eğitmen adayları, sanayiciler, akademisyenler, katılımcı firmaların karar vericileri ve 1. OSB yöneticileri katıldı.

Özdebir, buradaki konuşmasında, model fabrikayla kar etmeyi değil, firmalara kar ettirmeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Model Fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Daha önce farklı sektör, ölçek ve yalın olgunluk seviyesinden Öğren ve Dönüş Programı'nın eğitimlerine katılan 51 sanayi işletmesi ve bir de kendi hizmet kurumumuz Ankara Sanayi Odası olmak üzere bu programdan yararlanarak verimliliklerini artırdı. Bu uygulamanın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız."

Türkiye'de ciddi bir verimlilik sorunu olduğuna işaret eden Özdebir, "Bir liralık yatırım yapmadan, bir kişi daha istihdam etmeden bir işletmede yüzde 150'leri aşan verim artışları gerçekleşiyor. Başka bir ifadeyle 100 üretirken aynı masraflarla 150 daha fazla ürün çıkarılabilmesi, aklın alabileceği bir şey değil. Bu firmalarımız da halihazırda ihracat yapan belli ölçekteki firmalarımız. Demek ki biz sanayi ürünleri üretiyoruz ama sanayi toplumu olabilmek için biraz daha gayret etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, gelecek dönemde yıkıcı rekabet koşullarının beklendiğine dikkati çekerek, verimliliğin gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından programa katılan firmalar sunum gerçekleştirdi. Daha sonra firmalara plaketleri takdim edildi.

ASO Model Fabrika, Sanayi 4.0 uygulama senaryolarını da eğitimlerine dahil edeceği, eylül ayında başlayacak 9. Öğren Dönüş Programı'ndan itibaren yalın üretim sistem yaklaşımı ile dijital dönüşüm arasındaki ilişkiyi yine deneyimsel olarak katılımcılarının hizmetine sunacak.

