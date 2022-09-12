ASO Teknik Kolejinde yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kabiliyetlerini disipline edebilmesi ve özgüven sayesinde Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı rahatlıkla kapatabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

ASO'nun mesleki eğitime vizyon getirme amacıyla hayata geçirdiği projesi ASO Teknik Koleji'nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törende konuşan Özdebir, kurulduğundan bu yana okulun hem yeni öğretim yılı açılışlarında hem de karne ve diploma törenlerinde bulunduğunu hatırlatarak, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ne kadar önemli bir karar verdiklerini ve doğru bir iş yaptıklarını yaşayarak gördüklerini bildirdi.

ASO'nun, mesleki ve teknik eğitimi temel öncelik olarak ele aldığını ve bu konuda çok önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Özdebir, mesleki ve teknik eğitimi bir misyon olarak görmeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Özdebir, ASO Teknik Kolejine yeni katılan öğrencilerin, yaptıkları seçimle bundan sonraki hayatları için önemli bir karar aldıklarını kaydetti.

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna işaret eden Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim insan kaynağımızın potansiyeli çok büyük. Gerçekten çok zekiyiz. Bildiklerimizi farklı işlerde kullanabilme yani çok yönlülük açısından da dünyanın en gelişmiş ülkelerine bile fark alabilecek kabiliyetlerimiz var. Bunlara rağmen kabiliyetlerimizin farkında değiliz ve özgüvenimiz yok. Kabiliyetlerimizi disipline edebilir ve bu özgüvene sahip olabilirsek gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı çok rahat kapatabilecek bir potansiyele sahibiz. Tabii bunun yolu da eğitimden geçiyor. İnsan kaynağımız ne kadar kaliteli olursa ülkemiz o kadar başarılı olur."

- "Nitelikli insan kavramı için sadece akademik eğitim yeterli değil"

Bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençleri yetiştirmeye gayret ettiklerini belirten Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli insan kavramı için sadece akademik eğitim yeterli değil. Bu akademik bilgiyi hayata taşıyabilecek, imalat sanayisinde bunu üretime çevirebilecek kabiliyette ve beceride olan insanlara ihtiyacımız var. Bugün işletmelerimiz insanları değerlendirirken ne bildiğine değil bildikleri ile neler yapabileceklerine bakıyor. Dünyadaki rekabet artık buna göre şekilleniyor. Ülke olarak bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var. Bunun için de mesleki eğitim her alanıyla son derece önemli."

- "Değişime ayak uydurmanız lazım"

Üretim gücünün Türkiye'nin istiklalinin ve bağımsızlığının teminatı olduğunu belirten Özdebir, "Üretmek için de insan kaynağımızın kaliteli olması gerekir. Eğer insan kaynağımız niteliğini artırırsak başarılı olur, orta gelir tuzağından ve cari açıktan kurtuluruz. Yönetilen ülke değil, yöneten bir ülke oluruz. Bunu da sanayi, tarımsal ve fikri üretimle sağlayabiliriz. Bizler bu okulu bu yüzden kurduk." ifadesini kullandı.

Gençlerin ülkenin geleceği olduklarını bildiren Özdebir, ülkede yaşanan birçok sorunun temelinde teknoloji açığı nedeniyle yaşanan cari açık olduğunu, bütün bunların çözümü ve ilacının da gençler olacağına dikkati çekti.

Özdebir, şunları kaydetti:

"Eğer biz ülke olarak cari açık derdinden kurtulabilir, cari fazla veren bir ekonomi haline gelirsek, başkalarına el açma mecburiyetinde kalmayacağımız için kimsenin de bizimle oynayabilmesi mümkün olmayacaktır. Bunun için iyi yetişmeniz gerekir. Yani sadece öğrenmek yetmiyor. Bilginin hızla eskidiği bir çağda yeni bilgiye ulaşmak ve onu kullanabilmek büyük önem taşıyor. Bildiğinizi üretime çevirebilmeniz, değişime ayak uydurmanız lazım. Bu topraklarda var olabilmek için her yönden başarılı olmak zorundayız. Sadece teknolojik ürünleri kullanan değil, o ürünleri üreten ve ihraç eden ülkeye dönüşmemiz lazım. Yüksek katma değerli üretim için de en büyük gücümüz sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz."

Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2022 Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Akıllı Ulaşım Yarışması'nda "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlan" projesi ile Türkiye ikincisi olan öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi. 144 öğrencinin kayıt yaptırdığı ASO Teknik Kolejinde bu yıl toplam 488 öğrenci eğitim görecek.

