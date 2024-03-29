ASO Teknopark AŞ Başkanlığı görevini yeniden Seyit Ardıç üstlendi

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ASO Teknopark AŞ'nin 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü ve mali bilançonun ibra edildiği toplantıda, şirketin yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Ardıç, oy birliğiyle yeniden ASO Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, ASO Teknoparkın, üretime yönelik tasarımla sanayiyle bütünleşen ve yüzü sanayiye dönük bir teknopark olacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"ASO'nun 'Başkentin sanayisinden, sanayi ve teknolojinin başkentine' hedefine ulaşmasına ASO Teknopark AŞ'nin çalışmaları ivme kazandıracak. Ankara, sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma merkezleri, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin diğer birçok ilinden daha avantajlı durumda. Başkentimiz teknolojik dönüşümünü tamamlayarak, Türkiye'nin teknoloji üssü olacaktır."

Öte yandan, yönetim kurulu kararıyla ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine de Mehmet Cansız atandı.





