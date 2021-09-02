ASO yönetimi, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırlı olsun ziyaretinde, mesleki ve teknik eğitim konusu da ele alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özdebir, ASO'nun mesleki ve teknik eğitim konusundaki çalışmalarını Bakan Özer'in çok yakından takip ettiğine dikkati çekerek, bu alanı çok yakından bilen ve bu konuda emek vermiş bir bakanın mesleki ve teknik eğitim için önemli bir şans olduğunu aktardı.

Özdebir, mesleki ve teknik eğitimde kariyer basamaklarının planlanmasının mesleğin cazibesini artıracağına dikkati çekerek, "Mesleki ve teknik eğitim konusunda son dönemde önemli adımlar atıldı ama daha yapmamız gereken şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacı olmadığına da işaret eden Özdebir, buna rağmen kontenjanların artırılmaya çalışılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Eğitimde en önemli unsurun öğretmen olduğunun altını çizen Özdebir, özellikle mesleki ve teknik eğitimde öğretmenlerin gelişen teknolojiye göre kendilerini güncellemelerinin çok önemli olduğunu bildirdi. Özdebir, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimde görev alan tüm öğretmenlerin hizmet içi eğitimini ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) yapabilecekleri önerisini Bakan Özer'e ilettiğini de aktardı.



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