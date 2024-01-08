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Asrın felaketinde 11 ay geride kalırken, yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırmaya devam ediyor

08.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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Depremin vurduğu Hatay’da 81 ilden gelen yardımlar ve destekler afetzede vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediliyor.

Asrın felaketinde 11 ay geride kalırken, yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırmaya devam ediyor

Depremzede vatandaşlara gönderilen yardımların içerisinden çıkan notlar ise duygulandırmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, kentteki ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin eski günlerine dönebilmesi için devlet kurumları tarafından hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ederken, bir yandan da afetzede vatandaşların ihtiyaç duydukları yaşam malzemeleri destekleniyor.

Devlet kurumları depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmazken, yardımsever vatandaşlarda bölge halkını unutmuyor. Antakya’da yaşayan depremzede Mete Erdahan ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden gelen yardımları afetzede vatandaşlara ulaştırıyor. Asrın felaketinin 12. ayında unutulmayan afetzede vatandaşlar için gelen yardım kolilerinin içinden çıkan notlar ise duygulandırmaya ve yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

Çocuklar için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkan notların kendilerini duygulandırdığını belirten Mete Erdahan, “Deprem sonrası biz bir yere gitmedik, memleketimizdeydik. Bu günlerde depremin 11. ayını geride bırakmış olduk. İnsanların kalbi hala Hatay’da, memleketimizi unutmuyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, ürünleri tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman duygulu anlar yaşıyoruz. Gelen koli ve paketlerin içerisinde; çok duygulu ve anlamlı notlar çıkıyor. O notu gördüğümüzde çok duygulandık. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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