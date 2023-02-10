YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. "Asrın felaketi"ni yaşayan akranlarına yardım paketlerine koydukları notlarla destek oluyorlar

"Asrın felaketi"ni yaşayan akranlarına yardım paketlerine koydukları notlarla destek oluyorlar

10.02.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım kampanyalarına Trakya'dan destekler artarak sürüyor.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, yardım kampanyalarına destek olmaya devam ediyor.

Çocuklar da aileleriyle yardım noktalarına gelerek kumbarasından çıkan paraları, oyuncaklarını, eşyalarını depremzede çocuklar için gönderiyor.

Miniklerin yardım kolilerinin içine bıraktığı notlar da görenleri duygulandırıyor.

"BU MONTUMU ÇOK SEVİYORUM AMA SENİN OLSUN, SENİ ISITSIN"

Kırklareli'nde de düzenlenen yardım kampanyalarına aileleriyle destek veren çocuklar da "duygu dolu" notlar yazıyor.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak eşya ve malzemeleri yardım toplama alanlarına getiriyor.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere getirilen bazı oyuncak, mont ve ayakkabıların üzerindeki notlar görenlerin gözyaşı dökmesine neden oluyor.

Kırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi.

Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6,5 yaşındayım. Kırklareli." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

7 yaşındaki Deniz Ata Çakır ise yazdığı notta, "Sevgili kardeşlerim, büyük acılar yaşadığınızı biliyoruz. Bu kötü günler de geride kalacak. Sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çok güzel ve çok mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun." ifadeleriyle duygularını iletti.

Tekirdağ'da da depremzedelere oyuncaklarını gönderen 7 yaşındaki Eymen, not kağıdına, "Benim oyuncaklarım sizi mutlu etsin." yazdı.

6 yaşındaki Defne ise yolladığı oyuncaklarının yanındaki notunda, "Bu oyuncaklarımı size yolluyorum. Orada deprem olduğu için çok üzülüyorum. Her akşam sizlere dua ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kez alışverişe değil, depremzedelere destek için geliyorlarBu kez alışverişe değil, depremzedelere destek için geliyorlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:33
İkindi
16:19
Akşam
18:47
Yatsı
20:08
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.