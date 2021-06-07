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Aston Villa'dan 33 milyon Euro'luk rekor transfer

07.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaştığını duyurdu. Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Aston Villa'dan 33 milyon Euro'luk rekor transfer

Aston Villa rekor bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu Emiliano Buendia için ödenecek bonservis bedeli konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon Euro daha ödeme yapabilecek.

Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, İngiltere Championship'te yılın oyuncusu seçilmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Aston Villa
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geçen sene fenere gelecekti vay arkadaş şanda bak

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