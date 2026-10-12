Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Aston Villa ile Fenerbahçe, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Fenerbahçe, son dönem formuyla dikkat çekerken, Aston Villa ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor.
Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 5 puanla 15. sırada.
Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aston Villa ise aynı dönemde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele etti.
Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Leon Goretzka (Şüpheli), Matteo Ruggeri (Şüpheli), Taylor Harwood-Bellis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Matteo Guendouzi (Cezalı - Maçtan Men Cezası), Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Johan Manzambi. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Aston Villa 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Aston Villa 1, Fenerbahçe 0 gol attı.
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