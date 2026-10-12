Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Aston Villa Çarşamba 22:00 Fenerbahçe

Aston Villa ile Fenerbahçe, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, son dönem formuyla dikkat çekerken, Aston Villa ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor.

Lig Durumu Aston Villa 15. İngiltere Premier Ligi O 6 G 1 B 2 M 3 P 5 6 Attığı Gol 11 Yediği Gol -5 Averaj Fenerbahçe 4. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 1 M 2 P 13 19 Attığı Gol 6 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Aston Villa 6 / 11 Fenerbahçe 19 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı AV Aston Villa İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 3 – 5 F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 6 – 2

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 5 puanla 15. sırada.

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Aston Villa B G M B M tüm kulvarlar Aston Villa 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B

Sevilla 1-3 Aston Villa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G

Coventry City 1-3 Aston Villa İngiltere Lig Kupası G

Aston Villa 1-2 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi M Fenerbahçe G B M G G tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aston Villa ise aynı dönemde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele etti.

Eksik Oyuncular Aston Villa 6 eksik Amadou Onana Ian Maatsen Leon Goretzka Matteo Ruggeri Taylor Harwood-Bellis Modou Cisse Fenerbahçe 5 eksik Jayden Oosterwolde Mert Müldür Matteo Guendouzi Mert Hakan Yandaş Abdou Aziz Fall

Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Leon Goretzka (Şüpheli), Matteo Ruggeri (Şüpheli), Taylor Harwood-Bellis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Matteo Guendouzi (Cezalı - Maçtan Men Cezası), Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Johan Manzambi Aston Villa 1 Gol 2 Asist John McGinn Aston Villa 1 Gol 2 Asist Nicolas Jackson Aston Villa 2 Gol 0 Asist Emiliano Buendia Aston Villa 1 Gol 0 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Johan Manzambi. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet 1 Aston Villa 0 Beraberlik 0 Fenerbahçe Fenerbahçe 0-1 Aston Villa UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Aston Villa 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Aston Villa 1, Fenerbahçe 0 gol attı.