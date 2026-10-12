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Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Aston Villa, Ekim ayının ortasında Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. İki takımın son performansları ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Fenerbahçe
Stadyum: Villa Park Yayın: TRT 1

Aston Villa ile Fenerbahçe, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, son dönem formuyla dikkat çekerken, Aston Villa ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor.

Lig Durumu

Aston Villa

15. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
1
B
2
M
3
P
5
6
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-5
Averaj

Fenerbahçe

4. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
1
M
2
P
13
19
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Aston Villa 6 / 11
Fenerbahçe 19 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Aston Villa İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
3 – 5
Fenerbahçe Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
6 – 2

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 5 puanla 15. sırada.

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Aston Villa B G M B M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Aston Villa 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B
  • 02.10.2026 Sevilla 1-3 Aston Villa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G
  • 16.09.2026 Coventry City 1-3 Aston Villa İngiltere Lig Kupası G
  • 12.09.2026 Aston Villa 1-2 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi M
Fenerbahçe G B M G G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 03.10.2026 Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 10.09.2026 Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aston Villa ise aynı dönemde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele etti.

Eksik Oyuncular

Aston Villa

6 eksik
Amadou Onana Sakat Diz Sakatlığı
Ian Maatsen Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Leon Goretzka Şüpheli
Matteo Ruggeri Şüpheli
Taylor Harwood-Bellis Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Modou Cisse Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Fenerbahçe

5 eksik
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi
Matteo Guendouzi Cezalı Maçtan Men Cezası
Mert Hakan Yandaş Yok Statü Gereği
Abdou Aziz Fall Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Leon Goretzka (Şüpheli), Matteo Ruggeri (Şüpheli), Taylor Harwood-Bellis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Matteo Guendouzi (Cezalı - Maçtan Men Cezası), Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği) ve Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Johan Manzambi Johan Manzambi Aston Villa 1 Gol 2 Asist
John McGinn John McGinn Aston Villa 1 Gol 2 Asist
Nicolas Jackson Nicolas Jackson Aston Villa 2 Gol 0 Asist
Emiliano Buendia Emiliano Buendia Aston Villa 1 Gol 0 Asist
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Johan Manzambi. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet
1 Aston Villa
0 Beraberlik
0 Fenerbahçe
  • 22.01.2026 Fenerbahçe 0-1 Aston Villa UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Aston Villa 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Aston Villa 1, Fenerbahçe 0 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman?

14 Ekim 2026.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

22:00.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TRT 1.

Aston Villa - Fenerbahçe maçında hangi oyuncular eksik?

Aston Villa'da Onana, Maatsen, Goretzka, Ruggeri, Harwood-Bellis, Cisse; Fenerbahçe'de Oosterwolde, Müldür, Guendouzi, Hakan Yandaş, Abdou Aziz Fall.

Aston Villa ve Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var?

Aston Villa'nın 5 puanı, Fenerbahçe'nin ise 13 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa fenerbahçe
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