Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp tarihine geçecek yeni bir rekorun eşiğinde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başındaki derbi performansıyla öne çıkan Buruk, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda efsane isim Gündüz Kılıç'ı yakalayıp geçerek dikkat çeken istatistiklere ulaşacak.

21 DERBİDE 12 GALİBİYET

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda istikrarlı sonuçlar aldı. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı kulübün başında çıktığı toplam 21 resmi derbi mücadelesinde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ DERBİ KARNESİ

Okan Buruk'un ekibi, Beşiktaş ile oynadığı resmi karşılaşmalarda da üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılara karşı 8 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 9 derbiye çıkan Galatasaray; bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

DEPLASMAN REKORUNA ORTAK OLABİLİR

Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde kulüp tarihinin efsane isimlerinden Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olacak. Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 3. dış saha galibiyetini hedefleyen Buruk, kazanması durumunda Gündüz Kılıç ile birlikte Galatasaray tarihinde Beşiktaş'ı ligde deplasmanda en fazla yenen teknik direktör unvanını paylaşacak.

FATİH TERİM'E YAKLAŞACAK

Tecrübeli teknik adam, toplam lig galibiyeti sayısında da tarihi bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Beşiktaş'ı Süper Lig'de 5 kez yenen Okan Buruk, bu alanda Gündüz Kılıç (5) ile ikinci sırayı paylaşıyor. Buruk derbiyi kazanması halinde Kılıç'ı geçerek tek başına ikinci sıraya yerleşecek; listenin ilk sırasında ise 10 galibiyet ile Fatih Terim yer alıyor.