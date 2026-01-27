Aston Villa forması giyen Yasin Özcan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor: İstanbul'a geldi

Beşiktaş ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken, anlaşma sağladığı Yasin Özcan'ı İstanbul'a getirdi. 19 yaşındaki defans, İstanbul Havalimanı'nda ilgiyle karşılandı.

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Özcan, Beşiktaş ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirtirerek şunları söyledi:

"Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa'ya gittim, öğrendim ve tecrübe ettim. Şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri burada uygulayacağım. En iyi şekilde sahada yüzde 100'ümü vereceğim. En büyük hedeflerimden bir tanesi milli takım. Sergen Hoca ile çalışacağım için heyecanlıyım. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz inşallah."

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Havalimanında siyah-beyazlı taraftarların fotoğraf isteklerini de kırmazken, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

