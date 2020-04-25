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Aston Villa, futbolcu ve teknik ekibin maaşlarını erteledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.04.2020 23:20 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Aston Villa, korona virüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

Aston Villa, futbolcu ve teknik ekibin maaşlarını erteledi

İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik döneminde kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi (CEO) Christian Purslow, "Oyuncularımız ve çalışanlarımız ekonomik sorunlar yaşanan bu zorlu dönemde kulübe büyük bir dayanışma örneği gösterdi." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

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