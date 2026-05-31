Aston Villa, Gabriel Sara için çıldırdı! Galatasaray rekor rakamı belirledi

Gelecek sezon hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konumda yer almak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği muazzam performansla taraftarları büyüleyen ve kalitesini kanıtlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı planlayan Premier Lig ekibi Aston Villa, rotasını resmen Aslan'ın yıldızına çevirdi.

ASTON VILLA'DAN RESMİ HAMLE HAZIRLIĞI

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Aston Villa, kadro derinliğini ve kalitesini artırmak için transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından uzun süredir yakından takip edilen 26 yaşındaki başarılı futbolcu için yönetimin düğmeye bastığı iddia edildi. Villa kurmaylarının, Brezilyalı orta saha için Galatasaray yönetimi ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

CİMBOM'UN BONSERVİS İNATÇILIĞI: EN AZ 35 MİLYON EURO!

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Gabriel Sara'yı kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Takımın omurgasını oluşturan kilit isimlerden biri olan 26 yaşındaki oyuncu için yönetim, minimum 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın, bu astronomik rakamın altında kalacak herhangi bir teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacağı ve masaya oturmayacağı ifade edildi.

SARA'DAN PREMIER LİG'E VE TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Haberin perde arkasındaki en dikkat çekici detay ise oyuncunun kariyer planlaması oldu. Gabriel Sara'nın, Aston Villa'nın bu yoğun ilgisine son derece olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Galatasaray'a transfer olurken hedefleri arasına Brezilya Milli Takımı'na yükselmeyi ve dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig'de yeniden forma giymeyi koyan yıldız oyuncunun, kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde Aston Villa'ya gitmeye hazır olduğu kaydedildi.