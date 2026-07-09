Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kulvarında iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer pazarını sarsacak dev bir hamleye imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, uzun süredir gizlilikle yürüttüğü sol kanat operasyonunda Premier Lig'in elit hücumcularından Leandro Trossard'ı bitirme noktasına getirdi.

AMERİKA PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Transfer kulislerine bomba gibi düşen gelişme, oyuncu cephesinden geldi. 31 yaşındaki Belçikalı süperstarın menajeri Dirk Hebel, Beşiktaş yönetiminin daveti üzerine resmi görüşmeleri noktalamak adına sürpriz bir hamleyle İstanbul'a ayak bastı. Menajer Hebel'in, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun iş programını yarıda keserek doğrudan Türkiye'ye gelmesi, transferin imza aşamasına ne kadar yakın olduğunun en somut kanıtı olarak değerlendirildi.

ARSENAL İLE 17 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

Oyuncu tarafıyla dirsek temasını koparmayan Beşiktaş transfer komitesi, operasyonun en zorlu ayağı olan kulüp pazarlıklarında İngiliz devi Arsenal'i ikna etmeyi başardı. Ada ekibiyle yapılan görüşmelerde, sözleşmesinde sadece 1 yıl kalan Belçikalı yıldızın ayrılığına onay çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların, Arsenal ile 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ve kulüpler düzeyindeki pürüzlerin tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

MAAŞ VE ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ MASADA

İstanbul'da Beşiktaş yönetimiyle lüks bir otelde bir araya gelen menajer Dirk Hebel, sözleşme şartlarını resmileştirmek için pazarlık masasına oturdu. Tarafların yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve ek başarı bonusları içeren paket üzerinde prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

İstanbul'daki kritik zirvede; şampiyonluk primi, Avrupa kupalarındaki başarı ödülleri ve bonus maddelerinin hukuki detayları netleştirilecek. Bu son detayların da kontrata işlenmesinin ardından, deneyimli kanat oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.