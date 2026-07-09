SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor

Kanat hattına dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferinde mutlu sona çok yakın. İngiliz deviyle bonservis konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerinin kritik detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelmesiyle dev operasyona son şeklini veriyor.

Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor
Emre Şen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kulvarında iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer pazarını sarsacak dev bir hamleye imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, uzun süredir gizlilikle yürüttüğü sol kanat operasyonunda Premier Lig'in elit hücumcularından Leandro Trossard'ı bitirme noktasına getirdi.

AMERİKA PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor 1

Transfer kulislerine bomba gibi düşen gelişme, oyuncu cephesinden geldi. 31 yaşındaki Belçikalı süperstarın menajeri Dirk Hebel, Beşiktaş yönetiminin daveti üzerine resmi görüşmeleri noktalamak adına sürpriz bir hamleyle İstanbul'a ayak bastı. Menajer Hebel'in, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun iş programını yarıda keserek doğrudan Türkiye'ye gelmesi, transferin imza aşamasına ne kadar yakın olduğunun en somut kanıtı olarak değerlendirildi.

ARSENAL İLE 17 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor 2

Oyuncu tarafıyla dirsek temasını koparmayan Beşiktaş transfer komitesi, operasyonun en zorlu ayağı olan kulüp pazarlıklarında İngiliz devi Arsenal'i ikna etmeyi başardı. Ada ekibiyle yapılan görüşmelerde, sözleşmesinde sadece 1 yıl kalan Belçikalı yıldızın ayrılığına onay çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların, Arsenal ile 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ve kulüpler düzeyindeki pürüzlerin tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

MAAŞ VE ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ MASADA

Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor 3

İstanbul'da Beşiktaş yönetimiyle lüks bir otelde bir araya gelen menajer Dirk Hebel, sözleşme şartlarını resmileştirmek için pazarlık masasına oturdu. Tarafların yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve ek başarı bonusları içeren paket üzerinde prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

İstanbul'daki kritik zirvede; şampiyonluk primi, Avrupa kupalarındaki başarı ödülleri ve bonus maddelerinin hukuki detayları netleştirilecek. Bu son detayların da kontrata işlenmesinin ardından, deneyimli kanat oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!
Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar!Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar!
Anahtar Kelimeler:
arsenal beşiktaş Leandro Trossard
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.