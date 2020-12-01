Aston Villa - Newcastle United maçına Covid-19 engeli

Premier Lig’de 4 Aralık’ta oynanması planlanan Aston Villa - Newcastle United karşılaşması, deplasman ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Crystal Palace deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet sonrasında yapılan testlerde 3 oyuncuda koronavirüse rastlanan Newcastle United’da vaka sayısının 5’e çıktığı açıklanmıştı.

Daily Mail’de yer alan haberde tüm oyuncuların, teknik ekibin ve kulüp oyuncularının izolasyona alındıkları ifade edilmiş ve yarın yapılacak testlerin sonuçları açıklanana kadar antrenman yapılmayacağı dile getirilmişti.

