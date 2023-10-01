Aston Villa'nın kadın futbolcuları o formayla sahaya çıktı! Korktukları başlarına geldi

İngiltere Kadınlar Süper Lig'de sezon resmen başlıyor. Aston Villa'da yaşanan forma krizi nedeniyle kadın futbolcular bugün oynanan Manchester United maçına çıkmak istemiyordu.

NEDENİ VÜCUDA YAPIŞMASI

Aston Villa'nın forma tedarikçisinin tasarladığı formalar kadınları endişelendirmiş terleme ve ıslanma sonrası vücudu kavrayarak yapışması, kadın futbolcuları korkutmuştu. Bu durumu yönetimi bildiren futbolcular, bu formayı giymek istemediklerini açık açık söylemişti.

YÖNETİME BİLDİRMİŞLERDİ

Maç içinde terlemenin ardından formanın vücutlarına yapışacağını ifade eden kadın futbolcular, vücut hatlarının belli olacağı için maça odaklanamayacaklarını söylemişlerdi.

MAÇA O FORMALARLA ÇIKTILAR

Bu olay İngiliz basınında da oldukça dikkat çekerken, Aston Villa Kadın Futbol Takımı o formaları giyerek sahaya çıktı. Mücadele ise Manchester United Kadın Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğ ile sona erdi.



