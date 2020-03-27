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Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ten Beşiktaş itirafı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.03.2020 19:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş’la adı anılan Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu Beşiktaş iddialarına da yaptığı bu açıklamayla devam etti.

Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ten Beşiktaş itirafı!

Son dönemde transferde ismi Beşiktaş’la geçen Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı.

"KONTRATIMA BAĞLI KALMAK..."

Kasımpaşa’nın eski yıldızı, Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, “Beşiktaş haberlerini okudum. Şu anda bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor” dedi.

"RÜYADA GİBİYİM..."

Mısırlı futbolcu, “Her zaman hayalim Premier Lig’de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım” yorumunu yaptı. Kasımpaşa’dan sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet geride kalan dönemde 31 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asiste imza attı.

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